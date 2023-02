Violenta rissa a Trapani tra due giovani, al centro la gelosia per una ragazza

Ci sarebbe la gelosia come movente della lite scoppiata stamane nel centro storico di Trapani tra due giovani di cui non si conosce l'identità. Al centro della discussione potrebbe esserci una ragazza, ma ancora non è stata chiarita del tutto la vicenda. Sul posto per sedare gli animi dei due contendenti che dalle parole sono passati ai fatti e pesantemente, sono arrivati i carabinieri e una ambulanza. La rissa con successiva scazzottata è avvenuta in via Serisso.

A dare manforte ai carabinieri giunti dopo che qualcuno dei testimoni ha allertato il 112 sono arrivati anche i militari della vicina guardia costiera e con loro anche alcuni militari dell'Esercito, impegnati in quel momento, in un' altra attività a Porta Botteghelle, sempre zona centro storico del capoluogo. I protagonisti della rissa in ogni modo sono stati bloccati e identificati. Rischiano la denuncia. E tra i contendenti ci sarebbe un ferito

© Riproduzione riservata