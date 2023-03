Accoltellamento dopo una lite a Trapani, arrestato l'aggressore di 25 anni

C'è un arresto per tentato omicidio dopo l'accoltellamento avvenuto ieri sera a Trapani. Pare che a scatenare la lite siano state delle questioni di vicinato. Una lite furibonda prima a parole e poi culminata in accoltellamento.

Tutto è accaduto, ieri sera, in un bar della via Fardella. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta di Alex Gabriele di 25 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e sottoposto ai domiciliari fino a domenica scorsa. Il giovane avrebbe sferrato alcuni fendenti contro Ignazio Errante di 45 anni, che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le sue condizioni tuttavia non destano preoccupazione. Se la caverà. Gabriele è stato arrestato dalla polizia

