Mazara del vallo, accoltellamento in pieno centro: ferito un 23enne

Movida mazarese ancora tragica. Nella tarda serata di ieri infatti poco prima della mezzanotte c'è stato un altro accoltellamento. Tutto è accaduto in pieno centro, fra via delle Sette Chiese e via della Maddalena. Ad avere la peggio un giovane 23enne, che è stato raggiunto da un fendente all’addome. Ancora incerta la causa con ogni probabilità sembra essere legata ad una violenta lite fra coetanei. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che hanno subito preso in consegna il ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello con non pochi problemi. La zona infatti è al momento transennata a causa della manifestazione Blue Sea Land, quindi ha dovuto ricorrere a strade alternative.

Una volta giunto al nosocomio il giovane ha ricevuto le cure del caso. Scattato l'allarme è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri che ha avviato le indagini. Ora si stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona per individuare l'aggressore per cercare di stabilire cosa possa avere scatenato tale furia.

Ancora una volta la città di Mazara si conferma violenta. Già negli scorsi mesi altre liti hanno visto al centro giovanissimi protagonisti. Nelle notti del 21 e del 28 agosto scorso quattro giovani mazaresi erano stati ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del delitto di lesioni personali gravi e aggravate riconducibili a fatti commessi in pieno centro, a Mazara del Vallo, ai danni di cinque coetanei mazaresi. A novembre poi un altro episodio nella notte di Halloween. Ma di casi come questi se ne contano ancora tanti e hanno come protagonisti giovani violenti.

© Riproduzione riservata