I magistrati propongono: intitolare a Giuseppe Di Matteo la scuola frequentata da Messina Denaro

Un concorso artistico rivolto agli alunni di tutte le scuole del circondario giudiziario del Tribunale di Marsala e la proposta di intitolare una scuola di Castelvetrano al piccolo Giuseppe Di Matteo sono le iniziative poste in cantiere dalla sottosezione marsalese dell’Associazione nazionale magistrati per ricordare le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio.

Il prossimo 23 maggio (anniversario della strage di Capaci) nei locali del Palazzo di Giustizia, si terrà il secondo contest artistico «I colori della Memoria», che vedrà coinvolti tutti gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, del circondario del Tribunale di Marsala, che comprende anche i comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Petrosino, Salemi, Vita e Pantelleria.

Poi, «per celebrare plasticamente la riaffermazione dello Stato e della Legalità - spiega il giudice Fabrizio Guercio, presidente della locale sottosezione dell’Anm - è stata avanzata alle istituzioni competenti la proposta di intitolare il secondo circolo didattico Ruggero Settimo di Castelvetrano a Giuseppe Di Matteo, trucidato all’età di appena quindici anni dall’associazione di stampo mafiosa denominata Cosa Nostra, per volere, tra gli altri, di Matteo Messina Denaro». La scelta della scuola elementare Ruggero Settimo non è casuale. Si trova infatti nella stessa strada della casa della famiglia di Matteo Messina Denaro e lo stesso boss la frequentò da bambino.

