Marittimo filippino soccorso in mare dalla Capitaneria di Trapani

La Capitaneria di porto di Trapani ha soccorso un marittimo di nazionalità filippina dell’equipaggio della nave mercatile Agia Valentina, battente bandiera Marshall Islands, colto da dolori all’addome mentre si trovava in navigazione a 5 miglia a nord ovest del porto. Il comandante della nave, partita dal porto di Bejaia (Algeria), nel corso della navigazione verso il porto turco di Canakkale, ha chiesto soccorso per il marittimo. La motovedetta ha raggiunto la nave e ha prelevato l’uomo che è stato affidato al 118 che lo ha portato in ospedale.

© Riproduzione riservata