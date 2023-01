Marsala, riscaldamento nelle scuole: affidata la manutenzione per gli interventi urgenti

Stop al freddo nelle scuole di Marsala dove si registrano disagi. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione alla ditta Idel Impianti di Marsala. Gli interventi partiranno dai plessi scolastici con maggiore criticità e dunque dalle scuole Asta, Verdi e Sirtori.

I tecnici del Comune avevano già effettuato alcuni lavori e delle verifiche per stabilire gli interventi straordinari da eseguire, per dare il via alla procedura di gara.

La ditta Idel Impianti ha offerto un ribasso di quasi il 30% sull’importo a base asta di poco superiore a 100 mila euro.

“Abbiamo iniziato a monitorare gli edifici scolastici e gli impianti sportivi comunali per avere un quadro completo delle criticità – ha detto l’assessore Ignazio Bilardello – per poi procedere agli interventi per il loro completo efficientamento. Contestualmente, avvierò una serie incontri con i dirigenti scolastici che hanno segnalato malfunzionamenti agli impianti”.

Le risorse per eseguire i lavori erano già state inserite nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato dal consiglio comunale.

