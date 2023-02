Ecco la nuova giunta al Comune di Marsala, il sindaco Grillo: «Una fase nuova, più celere ed efficace»

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha ufficializzato le deleghe degli assessorati. Per sommi capi le aveva già annunciate in una conferenza stampa a Palazzo municipale la settimana scorsa, oggi la lista definitiva della nuova giunta.

Questo il commento del primo cittadino di Marsala sul sito del comune trapanese: «Ho preferito rischiare di perdere la maggioranza che "piegarmi" a proposte politicamente non accettabili - dichiara Massimo Grillo -. Ho semplicemente chiesto indicazioni di persone competenti, motivate e con il necessario tempo da dedicare alla città. Alcuni nomi riproposti, che ringrazio per l'impegno profuso finora, è stato dimostrato che non hanno il tempo necessario per amministrare la nostra città in un momento così delicato. Saprei come fare per ricomporre la coalizione, sono sempre aperto ad includere ma solo nell’interesse primario della città. Si apre - conclude il sindaco di Marsala - una fase nuova che ci permetterà di essere più celeri ed efficaci nel dare quelle risposte che richiede la nostra comunità».

Le deleghe assegnate

Avvocato Valentina Piraino: vice Sindaco, Affari Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Culturali, Pubblica Istruzione, Università, Marsala Schola, IACP, Decentramento, Legalità e Sicurezza, Politiche Mediterranee e Rapporti con il Consiglio Comunale;

Architetto Giacomo Tumbarello: Urbanistica e Pianificazione, SUAP, Grandi Opere e PNRR, Infrastrutture Viarie, Aree Naturali Protette e Finanziamenti Comunitari F.U.A - Aree Urbane Funzionali;

Avvocato Michele Milazzo: Servizi di Ecologia e Igiene Urbana, Ambiente, Spiagge, Verde Pubblico, Canile;

Avvocato Ignazio Massimo Bilardello: Spettacoli e Grandi Eventi, Edilizia Sportiva, Sport, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi;

Dottor Salvatore Agate: Traporti, Promozione Turistica, Attività Produttive, Partecipate, Bilancio, Finanze e Tributi, Patrimonio, Sistemi Informatici e Telecomunicazioni;

Avvocato Guglielmo Ivan Gerardi: Servizi di Rete, Decoro, Ville e Giardini, Affari Legali, Servizio Idrico, Fognature, Illuminazione, Servizi Demografici e cimiteriali.

© Riproduzione riservata