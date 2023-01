Lavori di completamento della rete fognaria a Marsala, cambia la viabilità nella zona del lungomare

A Marsala iniziano i lavori di completamento della rete fognaria nel centro urbano e così l'amministrazione comunale provvede ad emanare un'ordinanza che prevede un cambio della viabilità nella zona del lungomare.

È stato istituito un temporaneo senso unico di marcia in via Isolato Egadi, sul Lungomare di Marsala, nel tratto che dal semaforo di via Cesare Battisti giunge fino a via Vito Falco. A stabilirlo, un provvedimento della polizia municipale a seguito della richiesta dell'Impresa incaricata di realizzare la rete fognaria nel centro urbano.

La modifica alla circolazione veicolare nel tratto di strada, da oggi a senso unico con direzione via Vito Falco, si protrarrà fino a venerdì prossimo, 20 gennaio, e sarà operativo nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. Conseguentemente, quanti provengono dal Lungomare Canottieri dovranno obbligatoriamente immettersi sulla via Falco e proseguire per il Lungomare Salinella.

