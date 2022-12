Giallo sulla morte di Gianluca Maniscalco a Castelvetrano, 11 indagati

Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Marsala che indaga sulla morte di Gianluca Maniscalco 32 anni, di Castelvetrano deceduto dopo un ricovero in ospedale durato ventidue giorni, e che secondo i familiari, non è stato curato adeguatamente.

Intanto è stata eseguita l'autopsia disposta dalla Procura che si è tenuta alla presenza dei legali della famiglia e di quelli dei medici indagati.

Gianluca Maniscalco è entrato in ospedale lo scorso 4 dicembre per un malore. Qui gli è stato diagnosticato un problema ai reni. Dopo qualche giorno si è scoperto che era positivo al Covid, ed è stato trasferito e lasciato da solo in una stanza. Lo ha raccontato lui stesso tramite dei messaggi vocali, alla famiglia, ed in particolare alla sorella.

La notte del 25 dicembre le sue condizioni però si sono aggravate, ed è stato disposto il trasferimento a Marsala, dove sarebbe giunto già morto. La famiglia si è affidata ad un legale, l'avvocato Antonella Di Leo.

I funerali del giovane sono previsti per oggi alle 15 presso la Chiesa di Santa Lucia.

