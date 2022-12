Castelvetrano, muore a 32 anni in ospedale: disposta l’autopsia

Disposta dalla Procura di Marsala, l'autopsia sul corpo del giovane di 32 anni Gianluca Maniscalco deceduto dopo un ricovero in ospedale. Si dovrà accertare se si tratti di un caso di malasanità o di tragico evento.

Gianluca sposato e padre di due bambini di 3 anni e 6 mesi, era stato ricoverato in ospedale a Castelvetrano per un malore, nonostante le cure però è deceduto il 26 dicembre. Venti giorni fa Gianluca Maniscalco avrebbe accusato dei dolori allo stomaco. Dopo vari accertamenti è stato ricoverato per degli esami ai reni ed era stata diposta la dialisi.

"Successivamente avrebbe contratto il Covid – secondo quanto riferisce il padre, Giacomo Maniscalco - all'interno del nosocomio, che lo ha indebolito ulteriormente. Così è stato trasferito all'ospedale di Marsala”.

Ora l'autopsia decisa dalla magistratura dovrà fare emergere la causa della morte del 32enne di Castelvetrano. I familiari si sono rivolti ad un legale per accertare i fatti e comprendere se sono stati rispettati tutti i protocolli sanitari.

Intanto sui social, appresa la notizia, parenti e amici del giovane si sono uniti al dolore della famiglia. “Ciao cugino mio – scrive Accursio Navarra - fai buon viaggio. Gianluca Maniscalco sei volato troppo presto adesso proteggi la tua famiglia. Angelo buono non doveva andare così”.

