Agricoltore trovato morto in una vasca a Salemi: per il medico legale lo ha stroncato un malore

Parla di arresto cardiaco nella sua relazione il medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica sul corpo di Rosario Oliveri, l'agricoltore di 71 anni scomparso la vigilia di Natale da Gibellina e ritrovato morto ieri mattina nelle campagne di Salemi, in contrada Baronia.

Il corpo è stato rinvenuto dentro a una fossa per la raccolta delle acque pluviali. A dare l'allarme un gruppo di scout. Rosario Oliveri, si era allontanato da casa sabato a bordo della sua auto ritrovata l'altro ieri a due km di distanza dal luogo in cui è stato invece rintracciato il cadavere. Non avendo più notizie di lui, i familiari, preoccupati, avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Le ricerche hanno consentito di ritrovare l’auto, dotata di Gps, in una vecchia strada ferroviaria nelle campagne salemitane. La macchina era stata chiusa. Oliveri, però, sembrava svanito nel nulla fino a ieri, quando il corpo senza vita è stato ritrovato, sommerso dal fango. Ora bisogna capire come mai Oliveri si trovasse in quella zona.

© Riproduzione riservata