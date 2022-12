Scomparso da Gibellina, 71enne trovato morto dai boy scout in una vasca a Salemi

Mancava da casa da sabato scorso, Rosario Oliveri, 71 anni di Gibellina. L'anziano è stato trovato morto all’interno di una vasca di accumulo delle acque in Contrada Baronia a Salemi.

A trovarlo è stato un gruppo di boy scout che aveva allestito nella zona un campo di addestramento. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato immerso nel fango presente all'interno della vasca. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato al decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 di Gibellina, i vigili del fuoco di Salemi e di Castelvetrano.

La scomparsa sabato scorso

Rosario Oliveri sabato scorso si era allontanato dalla propria abitazione a bordo della propria auto, ma nessuno sa quale fosse in realtà la destinazione dell'agricoltore. I familiari non avendolo visto arrivare avevano presentato denuncia ai carabinieri. La sua vettura era stata in questi giorni ritrovata attraverso il servizio gps dell’assicurazione, a Salemi, nei pressi della vecchia strada ferrovia ferma e chiusa. Oggi poi il macabro ritrovamento dopo 2 giorni di ininterrotte attività di ricerca da parte dei carabinieri della stazione di Salemi. Il corpo senza vita di Oliveri è stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Salemi, a circa 2 km di distanza dal luogo di ritrovamento dell’auto, sulla stessa strada, all’interno di una fossa per la raccolta delle acque pluviali.

