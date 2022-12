Un'altra auto in fiamme a Marsala, la paura dei cittadini e le indagini dei carabinieri

Nonostante le indagini dei militari dell'arma della compagni di Marsala, in città nella notte è andata a fuoco un'altra automobile. L'evento, ancora non si conosce se di origine dolosa, è avvenuto anche una volta in Via del Fante, nei pressi del Tribunale. E alla luce di questo ennesino episodio i cittadini della zona ma anche di altre vie limitrofe hanno paura a lasciare le loro vetture posteggiate in strada. Fino ad ora sono sette le autovetture andate a fuoco.

L'ultima stanotte attorno alle due. Nessuno ha visto nulla. Stessa dinamica. Ancora una volta fumo e fiamme hanno svegliato i cittadini della zona che immediatamente hanno fatto intevenire carabinieri e vigili del fuoco. L'auto andata a fuoco si trovava in una zona recintata.

Gli investigatori dell'arma sono a lavoro da giorni, stanno monitorando le immagini della videosorveglianza per poter risalire all'autore o agli autori di questa serie di incendi. A chi giova tutto questo si chiedono i residenti.

