Incendiata auto a Marsala: terzo caso in due notti, indagano i carabinieri

Un'altra auto in fiamme a Marsala. È il terzo caso in due giorni. Nella notte tra il 18 e il 19 novembre, una Station Wagon che era parcheggiata in via Massimo D'Azeglio, nei pressi dell'ex Tribunale, è andata a fuoco. Il rogo ha distrutto completamente l'autovettura. I carabinieri stanno indagando per capire la matrice dell'incendio, che sembra essere dolosa, e se la mano che ha appiccato l'incendio è la stessa delle notti scorse.

Gli altri due casi si sono verificati in via del Fante, in cui due autovetture sono state bruciate (vedi foto), e sul lungomare Battaglia delle Egadi, Salinella dove le fiamme hanno divorato un altro mezzo.

