Movida violenta a Mazara del Vallo, inflitto il Daspo urbano a 9 ragazzi

Il questore di Trapani ha emesso 9 provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di giovani (tra i quali un minorenne) per aggressioni a coetanei avvenute negli scorsi mesi nei pressi di alcune discoteche di Mazara del vallo. I ragazzi, di giovanissima età, al termine di due diverse serate in discoteca, avevano aggredito violentemente alcuni loro coetanei (utilizzando caschi e coltellino) per motivi assolutamente banali, causando ad alcuni anche delle fratture ossee e delle ferite da taglio. Le indagini della Sezione investigativa del commissariato di Mazara del Vallo avevano consentito di individuare un gruppo di giovani, tutti di Mazara del Vallo, e di denunciarli alle autorità giudiziarie di Marsala e di Palermo per i minorenni.

Sono stati sottoposti a obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il divieto di accesso impedirà ai giovani, per un periodo di due anni, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze di discoteche, sale da ballo e di qualsiasi altro locale o luogo all’aperto ove si tengano concerti e trattenimenti danzanti, presenti nel territorio del Comune di Mazara del Vallo oltre che di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento situati all’interno dell’area delimitata del centro storico mazarese, pena la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da ottomila a ventimila euro.

