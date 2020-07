Droga e alcol nella movida trapanese, scatta una raffica di multe

Raffica di multe nella movida trapanese. A Castellammare due 20enni sono stati sanzionati perché trovati con dosi di cocaina in tasca.

In cinque invece sono stati multati perché trovati con alcolici in contenitori di vetro e plastica, per "inosservanza dell’ordinanza sindacale del comune di Castellammare del Golfo n. 35 del 03.07.2020, che prevede il divieto assoluto per i cittadini “dalle 22 alle 8, di trasporto, consumo e abbandono di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, plastica o contenitori tetrapack”.

Anche a Mazara del Vallo i carabinieri hanno eseguito controlli alla movida sanzionando amministrativamente 10 persone per il mancato distanziamento sociale ed il mancato uso della prevista mascherina in prossimità di attività commerciali.

I carabinieri della Compagnia di Trapani invece hanno condotto intensi controlli sul territorio, finalizzato alla verifica del rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale, in particolare nei luoghi della “movida”, alla prevenzione e contrasto a forme di criminalità predatoria e diffusa, alla repressione dei reati in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e degli illeciti amministrativi inerenti violazioni del codice della strada, in città.

L’imponente dispositivo adottato per l’esecuzione del servizio, ha permesso di identificare e sottoporre a controllo 100 persone in 70 veicoli, elevare svariate contravvenzioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di 2.500 euro sequestrare 1 veicolo, controllare 15 persone sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione e sottoporre a controllo alcolemico 30 persone tramite l’utilizzo dell’etilometro, con il fondamentale supporto dei motociclisti grazie ai quali si riusciva a garantire la presenza dell’Arma e dei controlli anche nei pressi dei locali siti nelle strette vie del centro storico.

