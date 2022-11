Strazio a Marsala per il quattordicenne morto in un incidente con lo scooter

Saranno officiati nel pomeriggio alle 16, presso la Chiesa di Strasatti a Marsala, i funerali di Giuseppe Barraco, il ragazzino di 14 anni morto ieri in un incidente stradale lungo la via Nazionale all’incrocio situato nei pressi dell’ufficio postale, lato distributore di benzina. Giuseppe viaggiava in sella ad uno scooter con un altro amico, quest'ultimo ricoverato presso l'ospedale "Paolo Borsellino" quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Giuseppe nella caduta però ha battuto contro un palo violentemente, ed è morto sul colpo.

Quando sono giunti i soccorritori per lui ormai non c’era più niente da fare. Il ragazzo che viaggiava con lui si trova ancora in ospedale ma non è in pericolo di vita. La tragedia, attorno alle 14 di ieri. Scattato l’allarme sono intervenuti le ambulanze del 118 la polizia e i vigili urbani. Scene strazianti all’arrivo dei genitori.

Giuseppe era figlio di un artigiano, molto conosciuto a Marsala. Ora bisogna capire il motivo per cui il conducente ha perso il controllo dello scooter, schiantandosi contro quel palo.

