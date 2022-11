Incidente con lo scooter a Marsala, muore un quattordicenne

È di un morto ed un ferito per fortuna non in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale verificatosi attorno alle 14 di oggi 4 novembre, sulla Nazionale in contrada Strasatti a Marsala. Un ragazzo di 14 anni, Giuseppe Barraco, è morto mentre un altro giovane è rimasto ferito. La vittima era figlio di un artigiano locale.

I due ragazzi si trovavano in sella di uno scooter quando per motivi ancora in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto per i rilievi la Polizia e l'ambulanza. Testimoni raccontano di scene di disperazione sul luogo dell'incidente. Il traffico risulta al momento bloccato.

