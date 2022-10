Marsala, scontro fra auto sulla strada statale 115: due feriti

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Marsala. Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate in un tratto della strada statale 115, nei pressi di contrada Strasatti. Secondo una prima ricostruzione, una delle due utilitarie si sarebbe immessa sulla via Nazionale quando, in direzione Mazara, è sopraggiunta un altro veicolo.

Nell'inevitabile e violento impatto sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli, tra cui una donna. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze per prestare il primo soccorso ai feriti che non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti anche gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e del caso e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.