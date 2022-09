Incidente a Marsala, scontro tra due auto: tre feriti e traffico in tilt

Incidente questa mattina in via Dante Alighieri a Marsala, in provincia di Trapani. Due auto, che percorrevano il senso inverso si sono scontrate vicino all’ingresso della piscina comunale.

A causa dell'impatto frontale tre persone, occupanti dei veicoli, sono rimaste ferite. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato prime cure e trasportato due persone in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le pattuglie dei vigili urbani per effettuare i rilievi del caso e capire l'esatta dinamica dell'incidente. Inevitabilmente, si sono formate file di auto: le auto, infatti hanno invaso l'intera carreggiata. Soltanto dopo la rimozione dei mezzi la viabilità è tornata regolare.

Tre settimane fa si era verificato in Contrada Birgi Novi, a Marsala, un gravissimo incidente. Due giovani stranieri, un ragazzo e una ragazza, intorno alle tre, nella zona del kite surf, erano stati travolti da un'auto, guidata da un turista, mentre rientravano a casa in bici. Probabilmente, a causa della scarsa visibilità erano stati colpiti in pieno. Ad avere la peggio il ragazzo, un giovane argentino, istruttore di Kite surf, che aveva riportato un trauma cranico e facciale e ferite su tutto il corpo.

