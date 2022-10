Pantelleria, la nave parte prima con i migranti e lascia a terra i passeggeri

Per una volta il traghetto è partito in anticipo ma alcuni passeggeri sono rimasti a terra. Il cambiamento improvviso di orario pare sia stato per consentire il trasferimento dei migranti da Pantelleria in piena sicurezza. Anticipando la partenza alle otto del mattino l’arrivo a Trapani è previsto per le 14 del primo pomeriggio. Un orario che consente alle forze dell’ordine di prendere in consegna a Trapani i migranti in tempo per consentire le operazioni di trasferimento in pieno giorno. Il «Lampedusa» doveva trasportare a Trapani una quarantina di migranti.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Salvatore Gabriele

