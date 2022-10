Trapani, liquido bollente sul volto di un agente penitenziario

«Ennesima aggressione subita da un poliziotto penitenziario. Cambia il teatro ma il copione è sempre lo stesso». A dichiararlo è il presidente di Consipe, Mimmo Nicotra, che rende nota l’aggressione subita da un poliziotto penitenziario in servizio presso la casa circondariale di Trapani. «Dalle prime notizie, - racconta Nicotra - sembra che un detenuto extracomunitario con seri problemi psichiatrici abbia lanciato sul volto del malcapitato agente del liquido bollente. Il detenuto, già noto per la sua aggressività avrebbe colto l’occasione dell’apertura dello spioncino da parte dell’agente, poi ricoverato in ospedale».

© Riproduzione riservata