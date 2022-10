Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio in tv: «Ogni segnalazione nel vuoto è un dolore»

Il matrimonio di facciata, il rapporto con Denise e la sua dolorosa scomparsa, la sofferenza degli ultimi 18 anni, il libro per raccontarsi. Parla ai microfoni di "Verissimo", la trasmissione di Canale 5, Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla nel 2004 a Mazara del Vallo.

"Entrambi abbiamo preso una scelta, tornava a casa poche volte all'anno e a volte mi alternavo io a trovarlo in Toscana. Era diventato un matrimonio di facciata", dice la Maggio parlando di Toni Pipitone. "Avevo un rapporto molto aperto con lui, mi fa rabbia il fatto di avere pensato più agli altri che a me stessa", ha raccontato Piera Maggio.

Dopo la scomparsa di Denise, la Maggio ha raccontato di aver vissuto "momenti a bui e mi sono adattata alla solitudine. Ho dovuto lottare per fare emergere la verità e affinché il viso di Denise girasse. Quando ho iniziato a chiedere aiuto non c'era l'attenzione di oggi. Ricevo ancora segnalazioni, non tutte vengono prese in considerazione perché ci sono quelle che vanno scartate a priori".

"Oggi quando c'è una segnalazione cerco di rimanere con i piedi a terra", ha detto ancora Piera Maggio. "E ogni volta che la segnalazione non si è rivelata reale, il dolore è stato lancinante", ha rimarcato.

