Il neonato abbandonato a Paceco, verifiche su tre auto per rintracciare la madre

Indagini a tutto campo a Paceco per individuare la donna che martedì, dopo avere partorito ha abbandonato il suo piccolo.

A lavoro le Procure di Trapani e dei Minori di Palermo. All’attenzione degli investigatori le immagini estrapolate dalle telecamere dello studio di un avvocato. In queste immagini, che riguardano un lasso di tempo dalle 12 alle 17.30, sono state viste transitare tre automobili. Si sta provando ad identificare i proprietari che saranno convocati e sentiti da investigatori e dal magistrato.

Si stanno effettuando anche una serie di accertamenti relativi a medici, ambulatori privati, farmacie, per capire se qualcuno ha chiesto determinati farmaci post parto o prodotti sanitari specifici. Ma l’attenzione è anche rivolta alle scuole, medie e superiori della zona, dove sono stati acquisiti gli elenchi delle studentesse: si vuole capire se ci sono state ragazze che in questi giorni non hanno frequentato le lezioni.

