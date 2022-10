Neonato abbandonato a Paceco, Meloni: "Gesto spregevole"

"Un gesto spregevole". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni definisce l'abbandono del neonato nelle scorse a Paceco.

In un post sui social Meloni ricostruisce l'accaduto: "Abbandonato in un sacchetto di plastica, un neonato è stato ritrovato vivo in una campagna nel trapanese. A salvarlo sono stati i carabinieri che, allertati da un contadino di zona, sono corsi sul posto e lo hanno portato in ospedale. Ora è fuori pericolo e si chiamerà Francesco Alberto: Francesco perché trovato nel giorno di San Francesco d'Assisi e Alberto come il carabiniere che per primo lo ha preso in braccio".

Infine un augurio per il piccolo: "Che la vita possa restituire a questo bimbo tutto l'amore e il bene che qualcuno ha provato a negargli con questo gesto spregevole".

© Riproduzione riservata