Il neonato abbandonato a Paceco, il medico: in ospedale si può partorire in anonimato

«Francesco Alberto è in buone condizioni generali. Si alimenta al biberon. Sta bene è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva per un monitoraggio visto il contesto in cui è stato ritrovato e i segni di disidratazione che però si sono risolti rapidamente con adeguato trattamento. Mangia al biberon, pesa 3 chili, sembra nato a termine di gravidanza e non ha apparenti complicanze».

Lo dice Simona La Placa, direttore di Neonatologia all’ospedale S. Antonio Abate di Trapani dove è ricoverato il neonato abbandonato ieri per strada dentro un sacchetto di plastica.

«Adesso - aggiunge - quello che a noi preme sottolineare è che è possibile partorite in assoluto anonimato in ospedale senza nessun rischio e assecondando il diritto della donna di non riconoscere il figlio e al tempo stesso di garantire la sicurezza del parto e del nascituro».

