Denise Pipitone, il libro della mamma Piera Maggio: «In 18 anni tante accuse, dicerie, malelingue»

Le battaglie, la memoria, la scomparsa di Denise Pipitone in un libro. Si chiama "Denise. Per te, con tutte le mie forze" e lo ha scritto Piera Maggio, la madre della bambina svanita nel nulla il primo settembre del 2004 quando aveva poco meno di quattro anni di vita.

Le indagini sulla scomparsa di Denise

Negli ultimi giorni le indagini su Denise sono tornate a galla, in realtà l'attenzione non si è mai completamente sopita, grazie soprattutto alla tenacia e alla determinazione di Piera Maggio. In particolare si è parlato molto di una pista rom in questi anni, grazie ad un video realizzato con un telefonino dell’epoca da una guardia giurata che operava a Milano. La guardia riprese una bambina che parlava italiano e veniva chiamata (appunto) Danàs, all’interno di un gruppo di presunti rom.

Il libro di Piera Maggio

Adesso è arrivato questo libro della mamma. Il libro di Piera Maggio è intitolato "Denise. Per te, con tutte le mie forze" e ne scrive la stessa autrice su Facebook: "Non è stato facile scrivere questo libro, che vi presento qui con molta emozione e un po’ di pudore. Ho dovuto vincere le mie resistenze, ma poi l’ho scritto. Per tenere viva la mia battaglia per Denise, che continuerò a combattere qualunque cosa accada, finché ci sarà una speranza. Ma anche perché in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue".

