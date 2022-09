Castelvetrano: è morto Piero Pirri, ex vice sindaco di Castelvetrano e preside dell’Alberghiero

Lutto a Castelvetrano. È morto all'età di 75 anni Piero Pirri, ex vice sindaco di Castelvetrano e Assessore alla Pubblica Istruzione dal 1993 al 1997 con la sindacatura di Beppe Bongiorno. È stato anche preside dell’istituto Alberghiero di cui fu uno dei più forti promotori.

Diffusa la notizia della morte, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. In molti hanno ricordato la generosità e la bontà dell'uomo. "Apprendo con immensa tristezza la scomparsa del caro prof. Pirri uomo dal nobile animo e di bontà indescrivibili. Vice preside e punto di riferimento del commerciale e di tutti noi alunni. Era una gioia, un piacere incontrarlo e disquisire con lui lo ricorderò sempre con immenso affetto RIP caro Prof", scrive Alessandro D'Angelo Blandeburgo. E ancora, Marianna Accardi: "Un grande preside…. Una persona di un’umanità incredibile … generoso e molto umile. Ho avuto il piacere di lavorare con lui per dei progetti e la sua gentilezza era unica. Che Dio ti abbia in gloria caro preside".

Anche Anna Rita De Simone lo ha voluto ricordare: "Una persona meravigliosa, umile e affettuosa, sempre disponibile. Un collega prima e un preside dopo, lo ricordo con grande affetto. Che Dio ti abbia in gloria. Sentite condoglianze ai figli e ai familiari"

