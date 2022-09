Incendio a Vita, richiesti mezzi aerei per spegnere le fiamme

Ancora un incendio nel trapanese. Questa volta il rogo è divampato nella zona di Ardignotta, in territorio di Vita. Sul posto sono già a lavoro alcune squadre di operai dell'antincendio della Forestale con diversi mezzi. Le fiamme sono altissime.

L'incendio, purtroppo, è divampato all'interno del bosco e si teme che vengano distrutti molti ettari di vegetazione. Dalla Forestale è stato già inoltrato il RIA, la richiesta di invio di mezzi aerei per poter evitare che tutto il bosco possa andare in fumo.

Nella giornata di domenica scorsa gli uomini della forestale erano stati chiamati per un principio di incendio proprio nella stessa zona dove da stamane stanno operando. In quella occasione, in poche ore, avevano avuto ragione delle fiamme e tutto era rientrato.

Questo nuovo incendio ad Ardignotta arriva, inoltre, a pochi giorni dal devastante incendio che ha colpito la sugherata del Bosco di Angimbè a Calatafimi. Un incendio, quello di sabato pomeriggio, che in poche ore ha mandato in fumo oltre 50 ettari di bosco.

