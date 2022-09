Un incendio minaccia il parco archeologico di Segesta, gente in fuga

Un incendio su un campo di ristuccie sta al momento minacciando il parco archeologico di Segesta, sul posto accorsi uomini e mezzi della forestale. La zona si trova nei pressi del parcheggio dove ci sono diverse automobili in sosta, nel panico le persone che corrono per strada impaurite, ma si teme che se il fuoco non viene preso in tempo possa entrare direttamente nel parco archeologico di Segesta.

Ma nel frattempo è ripreso il fuoco lato sud nella sughereta di Angimbè ancora a Calatafimi, in una zona dove ieri non era riuscito ad arrivare. Le fiamme starebbero interessando la chioma degli alberi. La situazione può diventare veramente grave. Sul posto stanno convergendo le veicolari della forestale.

Fuoco anche in contrada Vaccheria a Castellammare del Golfo, bruciati mille metri quadrati di canneto, al momento pare che sia stato messo in sicurezza.

Ma da stamane si susseguono gli interventi della Forestale. In atto c'è preoccupazione per un incendio che sta interessando il Bosco Leone, sul posto oltre alla forestale anche i vigili del fuoco di Castelvetrano. Fuoco anche nella zona di Bruca, nella vicinanza di un uliveto.

© Riproduzione riservata