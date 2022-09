Blitz di mafia, ai domiciliari ex attivista M5S di Marsala: botta e risposta fra Barbagallo e Di Paola

C'è anche un ex attivista del Movimento 5 Stelle fra i 35 coinvolti nell'operazione Hesperia, che ha colpito le cosche mafiose trapanesi. Si tratta di Stefano Putaggio, 49 anni, agente immobiliare e candidato nel 2020 nelle liste del M5s per il consiglio comunale di Marsala. Putaggio, finito ai domiciliari, è accusato di aver gestito in modo illecito, con altri, alcune aste giudiziarie.

Sulla vicenda è scoppiata anche una polemica politica fra il Pd e il M5s. A tirare fuori la vicenda il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, che fa riferimento al coinvolgimento dell'aspirante consigliere: "E ora chi glielo dice ai grillini improvvisatisi novelli paladini della legalità che nel blitz antimafia di stanotte, contro i favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, c’è anche un attivista dei 5 Stelle, di professione agente immobiliare e aspirante candidato non eletto al comune di Marsala, coinvolto in episodi estorsivi con soggetti della famiglia mafiosa di Marsala?".

Immediata la risposta di Nuccio Di Paola, candidato M5s alla presidenza della Regione: "Il soggetto di cui parla il segretario del Pd non solo non è più da anni un attivista del Movimento, ma all'epoca della candidatura aveva casellario giudiziale e dei carichi pendenti immacolati". E ancora: "Certificati che da sempre, a differenza di tanti altri partiti, noi chiediamo agli aspiranti candidati, a testimonianza che il rispetto della legalità è sempre stato per noi una bandiera - aggiunge -. A Barbagallo consigliamo di riflettere piuttosto che cercare i riflettori in un momento in cui, forse, farebbe bene a nascondersi".

