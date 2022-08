«Vi chiedo per il primo settembre di usare in massa sui social nei post dedicati a Denise gli hashtag #18anniSenzaDenise e #MissingDenise». Lo scrive in un tweet Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la piccola scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La bambina, rapita mentre giocava davanti alla sua abitazione, aveva allora 4 anni.

