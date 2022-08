Allarme a Calatafimi, incendio attorno al Castello Eufemio: le fiamme nel bosco divorano i pini

Il fuoco torna a bruciare la zona boschiva attorno al Castello Eufemio di Calatafimi, in provincia di Trapani. Le fiamme stanno divorando gli alberi di pino che insistono nella collina sovrastata dall'antico maniero. Una collina già presa di mira più volte negli ultimi anni e cioè da quando gli arbusti hanno ripreso vigore ricoprendola tutta.

Si teme che possa accadere l'irreparabile e che le fiamme possano allargarsi fino ad arrivare nella zona sotto il Santuario del Santissimo Crocifisso, viste le condizioni meteo. A valle della collina ci sono diverse abitazioni ma altre ne insistono ai fianchi. Sul posto sono in azione, uomini della forestale, vigili del fuoco e volontari della protezione civile con mezzi per lo spegnimento. È arrivato anche un elicottero della forestale per aiutare nello spegnimento mentre il fronte del fuoco si allarga.

Il forte vento di scirocco infatti non aiuta gli interventi a difesa dell'area boschiva. In apprensione tutta la città. Solo martedì scorso altri due incendi avevano messo in allarme i cittadini essendo questi scoppiati in zone abitate.

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 322,700, ad Alcamo, per la presenza di un incendio ai margini della sede stradale. Sul posto il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

