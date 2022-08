Castellammare del Golfo, la storia di Giuseppina: supera il Covid e festeggia 102 anni

In tempi di pandemia, spegnere ben 102 candeline diventa quasi un simbolo di speranza, soprattutto se, come nonna Giuseppina Mione da Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è riuscita anche a superare il Covid 19 ed è in ottima forma.

Il sindaco Nicolò Rizzo a nome dell’amministrazione e della città ha rivolto gli auguri "alla nostra longeva cittadina. Auguriamo serenità e salute alla nonnina che ha tre figlie, cinque nipoti e quattro pronipoti.

Tempra fortissima per Giuseppina Mione, nata il 5 agosto del 1920 e vedova da 24 anni dell’impiegato Carlo Fazio. "Auguri alla nostra longeva cittadina che oggi compie 102 anni", ha aggiunto il primo cittadino.

© Riproduzione riservata