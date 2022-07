Incendio in un ristorante-pizzeria sul lungomare di Trapani, paura fra i clienti

Incendio e paura, ieri sera, nel ristorante pizzeria La Perla di Trapani. Un rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha danneggiato la cucina del locale che si trova sul lungomare Dante Alighieri. Il fuoco è scoppiato attorno alle 21.

A quell'ora il ristorante era già pieno di clienti. Scattato l'allarme sul posto, per domare le fiamme, sono arrivati i vigili del fuoco anche se i titolari erano già intervenuti con gli estintori presenti all'interno della struttura. Un'ambulanza invece ha soccorso un dipendente che ha accusato un malore per aver respirato i fumi dell’incendio. Anche i carabinieri sono intervenuti sul posto per accertare le cause dell’incidente. Per fortuna nessun ferito tra i presenti ma solo tanta paura.

© Riproduzione riservata