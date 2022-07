Incidente sul lungomare di Marsala: muore il gestore di una tabaccheria, era su uno scooter

Incidente stradale sul lungomare di Marsala. Un uomo, Gianfranco Marino di 62 anni, è morto dopo uno scontro fra il suo scooter ed un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Punto, precedeva lo scooter.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio nel lungomare Vincenzo Florio, ma Gianfranco Marino è deceduto nella notte in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 ed è stato trasferito al pronto soccorso di Marsala. Le indagini sullo scontro sono condotte dagli agenti della polizia municipale. Marino gestiva una rivendita di tabacchi, in via degli Atleti.

© Riproduzione riservata