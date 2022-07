Tragico scontro auto-furgone fra Strasatti e Mazara, muore un ingegnere di Petrosino

Continua la scia di morti per le strade del Trapanese. L'ultimo incidente mortale nella tarda serata di ieri. La vittima è Andrea Parrinello, ingegnere 47enne di Petrosino. Il sinistro si è verificato lungo la Statalte 115 fra Strasatti e Mazara del Vallo, in territorio di Petrosino. Due i mezzi coinvolti.

L'automobile e un furgone si sono scontrati nel tratto vicino al Baglio Basile. Purtroppo per Andrea Parrinello, che insegnava anche all'istituto tecnico Ruggero D’Altavilla, non c’è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi.

Il traffico nel tratto Ss115 è stato interrotto per alcune ore. Sull posto per i rilievi sono giunti i carabinieri che dovranno stabilire la dinamica e le cause. Potrebbe essere stato un sorpasso azzardato una dele cause che ha determinato il sinistro. Quel tratto della Ss115, poco illuminato, è stato già teatro di altri incidenti stradali, spesso mortali.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "La vita - scrive Antonella - è un viaggio che ti permette di fare amicizia con molte persone sulla tua strada. Ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Tu Andrea sei uno di quelli. Mi mancherai amico mio".

