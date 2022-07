Incidente a Custonaci, auto finisce su un veicolo in sosta: due feriti

Incidente stradale la scorsa notte a Purgatorio, frazione di Custonaci, in provincia di Trapani. Per cause ancora da accertare, intorno alle ore 3.30, una Bmw che stava percorrendo la stada provinciale 16 in direzione San Vito Lo Capo ha terminato la sua corsa contro alcuni dissuassori prima di tamponare un'utilitaria in sosta.

Nel violento impatto sono rimasti feriti gli occupanti della Bmw, due giovani, che hanno riportato alcune ferite e sono stati soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha coinvolto i due mezzi ancora presenti sul posto.

Lo scorso 7 luglio, sempre nel Trapanese, si è verificato un incidente stradale sullo scorrimento veloce Castelvetrano-Sciacca. Giovanni Panepinto, segretario generale del Comune di Trapani, ex deputato e sindaco di Bivona, si trovava a bordo della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Jeep a bordo della quale c'erano tre persone. Panepinto è trasportato all'ospedale di Castelvetrano per la frattura del femore. Feriti, in maniera più lieve, gli occupanti della Jeep.

© Riproduzione riservata