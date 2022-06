Marsala, poche spiagge libere e alghe: lido gratis per i turisti due giorni a settimana

Marsala invoglia i turisti con una promozione che riguarda i lidi balneari: lido gratis due giorni a settimana. A promuovere l'iniziativa, l'AST, Associazione Strutture Turistiche di Marsala. Due i fattori che hanno portato a questa proposta: da un lato i pochi chilometri di costa liberi e, poi, la presenza di alghe spiaggiate che riducono ancora di più la porzione di sabbia a disposizione dei bagnanti.

In una nota firmata dal presidente Giacalone ecco la proposta: "Vista l'impossibilità di utilizzo delle spiagge libere nel litorale Sud del Comune di Marsala, sia per l'accumulo della poseidonia spiaggiata, sia per la mancanza di personale di salvataggio, l'AST ha promosso in accordo con il Lido Marina Club l'utilizzo della struttura balneare (ombrelloni, lettini, servizio docce e quanto disponibile) completamente gratis per due giorni alla settimana (lunedì e martedì)".

Dunque, i turisti che soggiornano nelle strutture alberghiere associate potranno accedere al servizio le cui modalità sono state comunicate alle strutture aderenti e che a loro volta le inoltreranno a chi vorrà sfruttare l'offerta.

