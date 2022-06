Incidente a Marsala, grave un pedone investito da un'auto

È in prognosi riservata un uomo di 56 anni che nella tarda mattinata è stato investito da un'auto lungo la via Salemi a Marsala.

Il pedone è stato travolto da una Nissan Qashqai grigia metallizzata scura sul passaggio pedonale del bar Zicaffè. L'uomo è stato preso in pieno e nella caduta ha anche perso molto sangue. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Scattato l'allarme sul posto è giunta una ambulanza del 118 che lo ha immediatamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Borsellino di contrada Cardilla in codice rosso. È intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi e per verificare la dinamica dell'incidente.

