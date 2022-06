Trovata la 67enne di Castellammare scomparsa in Toscana

È stata trovata ieri pomeriggio la donna di Castellammare, Francesca Ferdico, trasferita da 5 anni in Toscana, di cui non si avevano notizie da sabato scorso. Un sospiro di sollievo per tutta la famiglia che aveva perso le tracce della 67enne e che aveva allertato la macchina dei soccorsi.

Francesca Ferdico è stata ritrovata, grazie alla segnalazione di qualcuno, sola e disidratata nei pressi di Luco, poco distante da Borgo San Lorenzo, comune della provincia di Firenze dove la donna vive da qualche anno. La donna, come avevano subito riferito i familiari, soffre di demenza senile. Ritrovata, è stata subito portata presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo dove è rimasta tutta la notte in osservazione perchè presentava ustioni per la lunga esposizione al sole ed era disidratata.

La notizia del ritrovamento l'ha data il figlio, attraverso Facebook. "Nostra madre è stata ritrovata – ha scritto Alessandro Ragona - ora è in ospedale per accertamenti. Ringrazio tutti per la vostra collaborazione e ringrazio tutte le forze dell’ordine che hanno fatto di tutto per ritrovarla”.

La macchina dei soccorsi aveva visto l'impiego di vigili del fuoco, carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile.

