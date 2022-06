Anziana di Castellammare del Golfo scomparsa in Toscana, l'appello del figlio

Scomparsa in Toscana, dove si era trasferita per stare vicina ai figli, una donna di Castellammare del Golfo. L'appello lo lancia Alessandro Ragona, macellaio di Castellammare del Golfo, in apprensione per la madre Francesca Ferdico, della quale da ieri, in provincia di Firenze, nessuno ha più nessuna notizia.

La signora Ferdico, una casalinga, aveva deciso di seguire gli altri figli in Toscana. Il suo ultimo avvistamento è avvenuto alle 15 di ieri (19 giugno).

Adesso il figlio, dalla Sicilia, fa un appello accorato a tutti affinché possano aiutarlo a ritrovare la mamma che soffre di demenza senile. “Buongiorno a tutti volevo chiedere di condividere questa foto. È mia mamma, si chiama Francesca Ferdico ed è scomparsa nella zona di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze. È uscita da casa alle 15 del pomeriggio e non è più tornata, se qualcuno la vedesse è pregato di contattare i carabinieri. Al momento della scomparsa aveva una camicia rosa e un pantalone scuro. Ha la demenza senile Grazie mille. Vi prego di condividere”.

