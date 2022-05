Nuovo incendio a Erice, fuoco a San Cusumano: nube nera sulle campagne

Ancora fiamme a Erice. Un incendio si è sviluppato intorno alle 13 nella zona di San Cusumano, in azione mezzi aerei per dare una mano alle squadre di terra ad arginare il fuoco.

Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo nero che sarebbe stata provocata da rifiuti e anche pneumatici a cui qualcuno ha dato fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e un elicottero della Forestale che hanno domato le fiamme intorno alle 16. La Sp 20 in direzione di San Vito è stata chiusa al transito in via precauzionale.

La stessa zona, all'inizio del mese, era stata colpita da un vasto incendio, probabilmente di origine dolosa, alimentato ancora una volta dallo scirocco, che ha bruciato la montagna di Erice e ha portato all'evacuazione di diverse abitazioni.

In quella occasione, secondo la ricostruzione degli investigatori, le fiamme sarebbero partite da una zona vicina alla stazione della funivia.

Ingenti i danni: le fiamme hanno divorato molti ettari di terreno e bruciato alberi e vegetazione, hanno circondato diverse abitazioni che sono state evacuate. Nella frazione di Xitta sono bruciati anche alcuni capannoni industriali.

Forte il sospetto che il fuoco sia stato appiccato dai piromani che hanno scelto una giornata segnata dal forte Scirocco per tornare a colpire la montagna. Proprio nei giorni scorsi in Prefettura a Trapani si era tenuta una riunione per predisporre un piano contro gli incendi boschivi in vista della stagione estiva.

