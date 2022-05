Affidata la pulizia delle spiagge a Mazara, volontari puliscono la Tonnarella: tutti gli interventi

Affidata la pulizia delle spiagge a Mazara del Vallo. Ad aggiudicarsi il servizio è stata l'impresa Evola Vito di Mazara del Vallo. I lavori sono stati affidati, con un ribasso del 5% sull’importo base di circa 55mila euro oltre oneri di sicurezza per circa mille euro, con determina del dirigente del settore tecnico. Il costo prevede, inoltre, oneri per caratterizzazione (sabbia e/o rifiuti) di 800 euro ed oneri tecnici per circa mille euro.

Gli interventi previsti consistono nel servizio di pulitura straordinaria, raccolta, spostamento e ricollocazione dei residui fogliari di posidonia oceanica compreso le egagropili (palle di mare) provenienti dal litorale sabbioso di Mazara del Vallo nel tratto: lungomare San Vito, G. Hopps, Giuseppe Mazzini, piazzale Giovan Battista Quinci ed il Lungomare Fata Morgana. Posidonia ed egagropili verranno spostati nell’area sotto la Sopraelevata del lungomare Fata Morgana già utilizzata negli anni passati. L’Assessorato regionale del Territorio e Ambiente ha rinnovato l’autorizzazione allo spostamento ed all'accumulo anche per gli anni 2022 e 2023. Al termine della stagione balneare gli accumuli verranno riportati nei tratti di spiaggia libera.

La spiaggia verrà poi pulita dal materiale antropico (carta, vetro, plastica, metallo, legno, ecc.). I rifiuti saranno raccolti attraverso la pulizia manuale con rastrello della spiaggia libera e con la macchina pulispiaggia laddove l’arenile lo consenta e saranno a loro volta differenziati in fase di raccolta per la successiva fase dello smaltimento. Verranno collocate nella spiaggia libera 15 isole ecologiche composte da due cestini, per la raccolta differenziata dei rifiuti dotati di palo con cartello esplicativo, bandierina all’apice e zavorra alla base per renderli stabili sulla sabbia.

Buone notizie anche per la laguna Tonnarella. Domani, dalle 9 alle 20, il Gruppo Volontariato Arcobaleno GIVA di Mazara organizza, con il patrocinio del Comune, il progetto denominato: “Spiagge, Coste e Litorali puliti”, in collaborazione con l’Associazione “Pro Capo Feto” di Mazara del Vallo. L'appuntamento è per le ore 9 nell'area sotto la Sopraelevata del lungomare Fata Morgana.

