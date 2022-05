Bruciava ferro e plastica sotto casa, arrestata una donna a Paceco

Con l’accusa di combustione illecita di rifiuti, i carabinieri di Paceco (Trapani) hanno arrestato una donna di 35 anni. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, hanno notato un’alta e consistente colonna di fumo nero e, in un terreno in via Salemi, hanno accertato la presenza di una donna intenta a gestire le fiamme che venivano alimentate di tanto in tanto con materiale vario. Secondo gli inquirenti la 35enne in pochi minuti avrebbe dato fuoco non solo a legni e sterpaglie ma anche a diversi rifiuti in plastica. Sul posto anche due barili in ferro pieni di alcuni rifiuti in plastica verosimilmente destinati ad essere bruciati. La 35enne è stata dunque arrestata per combustione illecita di rifiuti e, a seguito della convalida, rimessa in libertà senza l’emissione di alcuna misura.

© Riproduzione riservata