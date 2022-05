Marsala: 46enne trovato morto in casa, deceduto da una settimana

Un 46enne è stato trovato morto, stamattina, in casa a Marsala. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto oggi ma l'uomo, secondo i primi esami autoptici sarebbe morto da circa una settimana.

La famiglia del 46enne, che viveva da solo, non aveva notizie dell'uomo da diversi giorni e dopo vari tentativi di mettersi in contatto ha deciso di segnalare il caso alle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta presso l'abitazione dove risiedeva il 46enne insieme ai vigili del fuoco.

Arrivati in casa e non ricevendo risposta dopo vari tentativi di farsi aprire la porta, i pompieri hanno forzato la porta d'ingresso. Il 46enne è stato trovato riverso per terra, non ci sono segni di violenza sul corpo nè effrazioni a porta d'ingresso e finestre.

Sull'episodio sta indagando il commissariato di polizia di Marsala per ricostruire meglio l'accaduto.

