Morto Michele Alagna, noto pasticcere di Marsala e re dei dolci mignon

Marsala piange la scomparsa di Michele Alagna, uno dei pasticceri più noti e amati in città. Aveva 82 anni e da tempo aveva dei problemi di salute.

Vedovo da alcuni anni, lascia tre figli, nipoti e pronipoti. A dare notizia della sua morte attraverso un post su Facebook è una delle nipoti, Giovanna Alagna. «Il più dolce pasticciere di Marsala è salito in cielo - scrive -. Uomo buono, ha lasciato dolcezza in ogni suo gesto. Rimane nel nostro cuore la certezza di un amore grande che negli anni ha saputo dare a tutti i famigliari. Zio mio, padrino mio, grazie per tutto l'amore. Eri sempre fiero di me e del mio percorso di vita e mi infondevi tanta tenerezza e gioia».

Michele Alagna avviò l'attività nel 1969 in via Molini e di lui si ricorda che fu il primo sul territorio a realizzare i pasticcini mignon, ovvero i dolcetti ripieni. Successivamente la pasticceria si trasferì in piazza Marconi e poi a largo Sansone. I funerali si terranno domani, martedì 10 maggio, alle 12 nel Santuario dell’Addolorata.

