Partanna perde il suo cittadino più longevo: morto a 108 anni Giuseppe Lo Cicero

Quest'anno avrebbe compiuto 109 anni. E per Partanna sarebbe stato davvero un record. Si è spento Giuseppe Lo Cicero, classe 1913.

Il comune trapanese ha così perso il suo cittadino più longevo. In Italia, secondo quanto riporta il sito supercentenariditalia.it era in sessantesima posizione, in Sicilia in quinta. Ma al di là delle classifiche, nonno Giuseppe lascia una vita lunga e intensa.

Lo scorso 12 settembre aveva festeggiato assieme ai suoi familiari il suo compleanno numero 108. Ed era stato un momento di grande gioia per tutta la comunità, anche perché Lo Cicero, figlio unico, non aveva mai lasciato Partanna. Lì era nato e cresciuto, si era sposato avendo due figli, lì aveva dedicato la sia vita all'agricoltura, specializzandosi in viticoltura e olivicoltura.

Era riuscito a centrare il traguardo dei 108 anni, sfoggiando sempre una buona salute anche se la vista nel tempo gli si era abbassata fino alla cecità degli ultimi anni. Era diventato un punto di riferimento storico per Partanna, un nonnino amatissimo dai tanti nipoti. "Partanna perde il suo cittadino più longevo - scrive su Facebook il sindaco Nicola Catania -. Alla sua famiglia giunga il cordoglio della nostra Amministrazione e della città tutta".

© Riproduzione riservata