Campobello di Mazara ha un nuovo centenario: festa per Gaetano, maestro del carretto

C'è un nuovo centenario a Campobello di Mazara. Si chiama Gaetano Marino, uno dei maestri del carretto siciliano, che per anni si è dilettato a costruire.

Il comune trapanese ha fatto festa per lui, e a rappresentare la comunità ci ha pensato il sindaco Giuseppe Castiglione: «La vita di un anziano rappresenta un esempio a cui guardare, un tesoro di esperienza che abbiamo il dovere di tramandare alla generazioni future. Al signor Gaetano Marino, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni, formulo i migliori auguri a nome di tutta la città di Campobello».

Gaetano Marino, che ha raccolto l'abbraccio del sindaco, è stato protagonista ieri di una festa organizzata dai figli e dai nipoti. Dopo aver frequentato a Campobello la scuola elementare, si iscrisse alla scuola di “carritteri” a Castelvetrano, dove imparò a costruire il carretto siciliano.

All’età di 19 anni la partenza per la guerra: fu prigioniero in Russia per 2 anni e mezzo, ma al ritorno aprì a Campobello una falegnameria all’interno della quale realizzava carretti. All’età di 30 anni sposò Antonina Barbera ed, essendo invalido di guerra, fu assunto al Comune dove lavorò all’interno dell’ufficio tecnico sino al pensionamento.

Ha tre figli, Antonio, Margherita e Rosalba, 4 nipoti e 6 pronipoti, gode di buona salute e ancora oggi cura in modo particolare l’abbigliamento e non dimentica mai di indossare la coppola e la cravatta, come ricorda il sindaco in un post su Facebook che ha dedicato al centenario. A lui Castiglione ha anche donato un mazzo di fiori e una pergamena da parte dell’Amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata