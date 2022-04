L'anziana morta in un incidente ad Alcamo, forse travolta da due auto

Sono due gli indagati per omicidio colposo per la morte di Vita Carollo, 73 anni di Alcamo, letteralmente travolta da un’auto martedì scorso. C’è una svolta alle indagini della polizia municipale sul terribile incidente avvenuto in via Madonna del riposo ad Alcamo. La vittima addirittura sarebbe stata colpita da ben due auto, e non solo dalla Renault condotta da M.C., 39 anni, alcamese, come inizialmente si era pensato. Sulla base della dinamica dei fatti, ricostruita dai caschi bianchi, la donna sarebbe stata urtata da una prima auto, guidata da C.G., 60enne anche lui di Alcamo. Il conducente, nell’aprire lo sportello del mezzo, ha colpito l’anziana che è caduta finendo rovinosamente sull’asfalto a circa 2 metri e mezzo di distanza dal marciapiedi. Poi è sopraggiunta M.C. che non ha fatto in tempo a frenare ed ha arrotato in parte il corpo della vittima, almeno il tronco. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Michele Giuliano

